Milletvekili Erdoğan’dan hayvan dostlarına müjde

Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ile birlikte Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE)’nin Araban yolu üzerindeki hayvan barınağını ziyaret etti. CAHİDE Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Cengiz Bayram ve Cemal Güneş’ten derneğin çalışmaları hakkında bilgi alarak, barınakta bakımları yapılan hasta ve yaralı hayvanları ziyaret eden Erdoğan, “Hayvanlar, biz insanların en iyi dostlarıdır. CAHİDE Derneği’nin bu barınağında da sakat, hasta, bakıma muhtaç küçük dostlarımız burada misafir edilerek, tedavi ve bakımları yapılıyor. Dernek yöneticilerini kutluyorum” dedi. Erdoğan, kamuoyunun gündeminde yer alan Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili tutuklyanan kepçe operatörün gereken cezayı alacağını söyledi. Olayın insanlık dışı olduğunu belirten Erdoğan, insan olanın hayvana eziyet etmeyeceğini bilmesi gerektiğini kaydetti. Herkesi hayvanlara karşı şefkatli davranmaya davet eden Erdoğan, “İnsan olan hayvana eziyet etmez. Bir hayvana yapılan saldırı tıpkı bir insana yapılmış gibidir ve şiddetle kınıyorum. Geleneklerimiz, dini inançlarımız ve insan olmanın verdiği duygularımız bizleri hayvanlara kötü muamelede bulunmaktan men eder. Hem hayvanlara hem de tüm canlılara kötü muameleyi ve işkenceyi kabul etmemiz mümkün değil. Sakarya ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Valilik titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ilgili operatör sürücüsü mahkemece tutuklandı" dedi.

Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın hayvanlara yapılan bu tür suiistimalleri önleyecek bütün tedbirleri aldığınıı ve en kısa sürede hayata geçireceğini, para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlemenin en kısa zamanda yasa olarak Meclis gündemine geleceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretinden dolayı Erdoğan’a teşekkür eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cengiz Bayram ise “Hayvanlara yapılan işkencelerin suç kapsamına alınması, tüm duyarlı siyasetçilerimizden talebimizdir” diye konuştu.