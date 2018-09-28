Milletvekili Erdoğan'dan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Arslanoğlu'na ziyaret

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanlığı'na seçilen Sinan Arslanoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Erdoğan, Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep Jeoloji Mühendisleri Odasını ziyaret ederek, Oda Başkanı Arslanoğlu'na hayırlı olsun teminnisinde bulundu. Milletvekili Erdoğan, Oğuzeli bölgesinde potansiyel petrol kaynağı varlığı konusunda çalışma yapan odaya tam destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Oda Başkanı Arslanoğlu ise, destek için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.