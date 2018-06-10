Milletvekili Erdoğan’dan Millet ittifakına tepki

Büyük ilgiyle karşılandığı ziyaretleri esnasında esnafın sorunları ve taleplerini dinleyen Milletvekili Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti ve tek bir oyun bile çok önemli olduğunu, Cumhur İttifakı’nın dışında bir çözümün olmadığının görüldüğünü söyledi. Seçmenin AK Parti’ye ilgisinin seçim yaklaştıkça daha da arttığını kaydeden Erdoğan, “AK Parti olarak 2002’den bu yana gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün oluşturduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimize yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız. Vakit Gaziantep vakti, Vakit Türkiye Vakti’dir diyerek 24 Haziran seçimlerine doğru yola çıktık. Ülkemiz, gelecek olan yeni yönetim sistemiyle birlikte AK Parti iktidarımızla istikrarı kalıcı hale getirecek. Siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirecektir. Böylece 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Biz bu yolda gücümüzü her zaman olduğu gibi milletimizden alıyoruz” diye konuştu.

“Muhalefetin hepsi tek parti gibi”

Bayram ve seçim heyecanın birlikte yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Halkımız seçim ve bayram heyecanını birlikte yaşıyor. İnşallah 24 Haziran’da çok güçlü bir şekilde AK Parti iktidara gelecek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işbaşına gelecek. Muhalefet partilerinin hepsi tek parti gibi Erdoğan düşmanlığında birleşmesine rağmen halkımız bunların çelişkilerini çok iyi görüyor. Türkiye’ye yaptığımız hizmetleri ve ülkemizin milli kurumlarını parçalama konusunda aynı fikirde olan muhalefette ise kimin eli kimin cebinde belli değil. AK Parti demek istikrar demektir. Bizim duruşumuz net. Muhalefet ise kafa karışıklığına yol açıyor” dedi.

Erdoğan, seçim gezilerinde halkın nabzını tuttuklarını ve Gaziantep’te 14 milletvekilliğinin tamamını almayı hedeflediklerini belirterek, şuan ki tabloya göre 11-12 milletvekili kazanabileceklerini vurguladı.

“Milletimize hizmete talibiz”

Türkiye’nin 18 yaşında ki en genç erkek milletvekili adayı olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Muhammed Melaz Aktoğ ise, "Milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini aralayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümeti ile icraata devam, ileri gitmeye, daha ileri yürümeye devam. Biz ileri derken, muhalefet geri diyor, biz yaptık, yaparız, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor. Biz yapmak için destek istiyoruz. Bu millet sizi neden seçsin. Türkiye son yıllarda birçok kazanım elde etti. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda kat kat büyüttüysek, şimdi de hedeflerimize ulaşarak ülkemizi kat kat daha ileriye götürmek istiyoruz. AK Parti’nin siyaseti hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Gaziantep’e, ilçelerine ve her bir mahallesine hizmete talibiz. Yaparsa yine AK Parti yapar” ifadelerini kullandı