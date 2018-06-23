Milletvekili Erdoğan’dan sandık çağrısı

Erdoğan, "Bu seçim Türkiye için hayati önem taşıyor. Bir oy dahi çok önemli. Türkiye düşmanları ve yerli işbirlikçilerine demokratik bir tokat atmak için Pazar günü herkes sandık başına gitmelidir" dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, yeni bir Türkiye’nin inşasını gerçekleştirmek için tüm seçmenleri oy kullanmaya ve emperyalizme karşı mazlum milletlerin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaya çağırdı.

Türkiye’nin 2002 yılından bu yana halkın desteği ile iktidarda olan ve çok büyük hizmetler gerçekleştiren Ak Parti ile büyük bir gelişim ve dönüşüm sağladığını ifade eden Erdoğan, “Güçlü bir Türkiye istemeyen dış düşmanlar ve yerli işbirlikçilerinin tüm umutlarını 24 Haziran seçimlerine bağlamış. Bu hain ve Türkiye düşmanı mihraklar seçimlerde bir kez daha hezimete uğrayacak” ifadelerini kullandı.

“Siyasi istikrar ve güven için Ak Parti’nin güçlü temsili önemli”

Siyasi ve ekonomik istikrarın önemine dikkat çeken Erdoğan, “Siyasi istikrar güveni getirir, güvende ekonomide istikrarı getirir. Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi, AK Parti’nin de TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi tüm halkımıza huzur ve güven getirir. Ekonomide istikrar sağlanması da ülkemizin her anlamda kalkınmasını hızlandırır. Dış güçlerin, muhalefet partileriyle görüşmeler yapmaları ülkemiz üzerindeki gizli planlarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bunun için halkımıza mutlaka ama mutlaka sandığa giderek, ülkemiz üzerinde oyun oynayanların kullandığı sözde liderler ve partilere oy vermemeleri çağrısında bulunuyorum. Dış güçler ve yerli işbirlikçilerinin sandıkta milletimizden bir kez daha tokat yemeleri lazım. 15 Temmuz’da insanlarımızı uçaksavarlarla biçenler, tanklarla ezenler şimdi hesaplarını muhalefet partilerini bir araya getirerek, 40 tane muhalefet partisini bir araya getirip aynı eksen üzerinde buluşturarak, Recep Tayyip Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bir Türkiye’yi işgal edebileceklerini zannediyorlar. Ama milletimizin buna müsade etmeyeceği aşikâr. Bu nedenle tüm yurttaşlarımızı Pazar günü sandığa giderek mutlaka oylarını kullanarak demokrasimize, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin kalkınmasını gerçekleştiren, emperyal güçlere ülkemiz üzerinde operasyon yaptırmayan Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmaya ve güçlü bir meclis oluşturmak için de AK Parti’ye oy vermeye davet ediyorum. Halkımızın çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için duyarlı bir şekilde hareket edeceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu seçim emperyalist planları bozacak bir seçimdir”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin bekası için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Erdoğan, “Bu seçimlere normal bir seçim olarak bakmayalım, Bu seçim Kurtluş Savaşı gibi, Çanakkale destanı gibi, 15 Temmuz gibi ülkemiz üzerindeki emperyalist planları bozacak bir seçimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizi güçlü bir hale dönüştürecek, halkımızın refah seviyesini yükseltecektir. Bundan rahatsız olanlar da Pazar günü akşam saatlerinde seçim sonuçları açıklandığında bir kez daha avuçlarını yalayacaktır” diye konuştu.