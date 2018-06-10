Araban ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye’nin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ile ve yurt dışına gönderilen Araban sarımsağına Mlletvekili Erdoğan, sahip çıkıyor. Erdoğan ünü Gaziantep sınırlarını aşan sarımsağın tanıtımı için gereken desteği sağlayacaklarını belirtti. Erdoğan "Gaziantep denince hemen akla Antep Fıstığı geliyor ancak son zamanlarda Araban sarımsağının ününün de sınırları aştı. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Araban sarımsağımıza dünyanın dört bir yanından talepler geldiğini belirtmemiz lazım" dedi.

Araban sarımsağının Kastamonu sarımsağına göre daha dayanıklı olduğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Kastamonu ve diğer bazı yörelerde sarımsak ikinci ayda ekiliyor Araban sarımsağının ekimi ise 9’uncu ve 10’uncu ayda yapılıyor. Bu nedenle Araban sarımsağı daha dayanıklıdır. Kışın kurusu daha dayanıklı oluyor. Yeşili de daha fazla rağbet görüyor. Araban sarımsağı, iri, albenisi yüksek, kokusu azdır. Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Sivas ve Ordu gibi illerin yanı sıra ihracatçı firmalar aracılığıyla yurtdışına da Araban sarımsağı gönderiliyor" dedi.

Erdoğan, sarımsağın yüzyıllardan beri bütün dünyada farklı kültürlerin mutfaklarında baharat ve yiyecek olarak kullanılmasının yanı sıra çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla da kullanıldığının da altını çizdi. Sarımsağın özellikle Mısırlılar, Babilliler ve Romalılar tarafından tedavi amaçlı kullandığını vurgulayan Erdoğan, şifa deposu olan ve dünya genelinde sevilen Araban sarımsağının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapıp, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.