Milletvekili Erdoğan’dan zafer bayramı kutlaması

Milletvekili Erdoğan açıklamasında, "İstikbalini çok büyük mücadeleler neticesinde kanıyla, canıyla kazanan Türk Milleti’nin bu haklı gururu kutlu olsun.

Bu zafer Vatanımıza göz diken ve topraklarımızı işgale kalkışan devletlere bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini göstermiş Aziz Milletimiz bu zaferle, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, bayrağımızın dünya var olduğu sürece gönderden indirilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Kurtuluş savaşımızın diğer destanları gibi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi de bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir direniş ve şahlanış destanıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır.Bu milleti savaşlarla yıkamayanlar ekonomik saldırılarla, hain terör saldırılarıyla, kurulan çetelerle de yıkamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü dünya durdukça devam edecektir. Bu millet denge unsuru olarak var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden ve dirliğinden asla taviz vermeyecektir. Bu düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan Aziz Türk Milletini, Gazilerimizi ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.