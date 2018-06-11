Milletvekili Koçer, büyüme rakamlarını değerlendirdi

4 oranında büyürken, Milletvekili Nejat Koçer, “Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 2018 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ekonominin iyi yolda olduğunu belirten Milletvekili Koçer, “Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 oranında büyüdü. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen Türkiye, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2018 Yılının ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 4,6, sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü ise yüzde 6,9 büyüdü. Türkiye’nin ekonomik büyümede OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. Biz sürekli ekonomide yapısal bir sorun olmadığını söylüyorduk. Tüm veriler güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzu gösteriyor. Seçim kararı alındıktan sonra döviz kuru üzerinden algı operasyonları yapmak istediler. Ancak güçlü ekonomi yönetimimizin aldığı kararlarla bu spekülatif hareketler boşa çıktı. Amaçlarına ulaşamadılar. Ekonomi yönetimimiz her türlü tedbiri alarak, spekülasyonları, algı operasyonlarını bertaraf edecek güçtedir. Kimsenin kaygısı olmasın" diye konuştu.