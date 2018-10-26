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Milletvekili Koçer, gazi olan polis memuru Bilgili'yi ziyaret etti

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 2016 yılında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan polis memuru Bülent Bilgili’yi ziyaret etti.

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 2016 yılında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan polis memuru Bülent Bilgili'yi ziyaret etti.



Milletvekili Koçer, gazi polis memuru Bülent Bilgili'yi tedavisinin devam ettiği Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette gazilere duyulan minnetin altını çizen Koçer, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda yaralanan kahramanımız, gazi polisimiz Bülent Bilgili'ye ve tüm gazilerimize minnettarız. Vatanın birlik ve bütünlüğü, milletimizin dirlik ve güvenliği uğrunda sağlığına, uzvuna feda eden gazilerimiz başımızın tacıdır. Her fırsatta ziyaret etmeye gayret gösterdiğim kahraman gazimiz Bülent Bilgili'yi her defasında daha moralli ve iyi görüyorum. Allah ona ve tüm gazilerimize acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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