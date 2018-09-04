Milletvekili Koçer, GTB meclis toplantısına katıldı

Koçer, toplantıda Gaziantep tarımsal sanayi üretimi ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler hakkında, meclis üyeleriyle istişarelerde bulundu.

GTB Eylül Olağan Meclis toplantısı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’in katılımıyla gerçekleştirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 13 yıl sanayi odasında, 11 yılda TOBB’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapan Milletvekili Koçer’in, Gaziantep’te ‘Marka Şehir ve Ortak Akıl ‘olgusunun oluşmasında çok değerli katkılarının bulunduğunu ifade etti. Koçer’in, şimdi Gaziantep milletvekili olarak hem şehrin hem de oda ve borsaların TBMM’de temsilciliğini yürüttüğüne işaret eden Tiryakioğlu, “Milletvekilimize, kentimizin sorunlarının çözümü ve camiamız projelerinin hayata kazandırılması noktasında sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz “dedi.

GTB’nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi ve Hububat Emtia Merkezi gibi ulusal ölçekli projeleri en kısa süre içerisinde şehir ekonomisine kazandırmak istediklerini söyledi. GTB’nin 2015 yılından itibaren yürütmeye başladığı Elektronik Ürün Senetleri Platformunun (ELÜS) işleyişiyle de ilgili bilgiler veren Tiryakioğlu, "Türkiye’de yaklaşık 9 borsa ELÜS hizmeti vermekte. Tarımsal ürün ticaretini lisanslı depolar aracılığıyla elektronik ortama taşıyan sisteme 2015 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığımız yetki ile başladık. Elektronik ortamda ticaret için gerekli görülen tüm alt yapı hazırlıklarını tamamladıktan sonra 2016 yılında 450 bin ton kapasiteli 16 Lisanslı Depo ile sözleşme yaparak işe başladık. Bugün itibari ile 1 milyon ton kapasiteli 26 lisanslı depo ile sözleşme imzalamış durumdayız. 2017 yılında yaklaşık 510 bin ton ürün ELÜS platformumuzda işlem gördü" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dolar kurunda yaşanan artışa da değinen Tiryakioğlu, "Bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte sağduyu ve ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor. Ekonomik dinamikleri sağlam temeller üzerinde kurulu bulunan ülkemiz, bu tarz olumsuzlukların üstesinden gelecek güce ve deneyime sahiptir" şeklinde konuştu.

"Ekonomik kriz yok"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, GTB Meclis üyeleriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, borsa meclisini ve yönetimini özverili çalışmalarından dolayı kutladı. Oda ve borsaların faaliyetlerini yakinen tanıyan biri olduğunu vurgulayan Koçer,” Milletvekilliğinden daha çok Oda başkanlığı üzerimize sinmiş gibi. Bundan hiçbir zaman kurtulmayı düşünmüyorum. Görev yaptığım süre içerisinde her zaman ortak aklı savunduk ve ortaya koyduk. Yine aynı şeyi savunuyorum birlikte hareket etmek her zaman başarıyı beraberinde getirir. Mecliste şehrimizin yanı sıra oda ve borsalarımızın da temsilcisiyim. Bana ulaşsın veya ulaşmasın duyduğum veya gördüğüm her sorunun çözümü noktasında şehrim ve Türk özel sektörü adına elimden gelen çabayı gösteriyorum” dedi.

Son dönemlerde dolar kurunda yaşanan istikrarsızlığa da dikkat çeken Koçer, "Öncelikle panik yapacak bir durum yok. Türkiye’de kesinlikle ekonomik bir kriz yaşanmamakta. Şu an sadece piyasalarda dolar kurundan kaynaklı bir sıkını mevcut. Ekonomik krizin olması demek, binlerce insanın işinden olması, yüzlerce fabrikanın sıkıntı yaşaması, faizin ve enflasyonun kontrolden çıkmış olması demektir. Böyle bir süreç yok inşallah hiçbir zamanda olmayacaktır. Bizlere düşen görev sağ duyu içerisinde, panik yapmadan süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektir. Bunun için kriz edebiyatı yapılmadan, piyasaların her zaman canlı ve diri tutulması gerekiyor. Bugün ağustos ayı ihracat rakamlarına baktığımızda, bayram tatiline rağmen ciddi bir düşüş olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

Koçer, toplantının sonunda GTB Meclis üyeleri ile temsil ettikleri sektörler ve bu sektörlerde yaşanan sorun, çözüm önerileri ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.