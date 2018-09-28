Milletvekili Koçer, halı ve makine üreticileri ile bir araya geldi

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve beraberindekilerle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren halı ve makine üreticilerini ziyaret etti. Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı, “Yerli Makine Teçhizat Destek Programı” ile 1 milyon liralık yerli makine alan yatırımcılara KOSGEB aracılığıyla 300 bin lira finansman desteği verileceğini belirten Koçer, böylece 1,4 milyar liralık üretim ve pazarlama hacmi oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Hükümet hızlı hareket ediyor

Hükümetin iç piyasayı rahatlatmak ve cari açığı kapatmak amacıyla çok önemli kararlar aldığına dikkat çeken Milletvekili Nejat Koçer, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Koçer, şöyle devam etti:

“Piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara Karşı hükümetimiz çok hızlı hareket ediyor, çok önemli kararlar alıyor. Son bir ay içerisinde, makine üreticilerine yönelik destek paketi açıklandı. İşletmelerimizi rahatlatacak nefes kredisinin uygulamaya konuldu. Ve çok önemli olan ‘Yerli Üretim' logosunun kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapıldı. Artık tüketici aldığı ürünün Türkiye sınırlarında mı üretildiğini, yoksa ithal mı edildiğini bu logo ile ayırt edecek.”

Makinecilerimiz çok başarılı

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı ve makine sanayicilerini ziyaret eden Milletvekili Koçer'e, sanayiciler yerli malı makine kullanımına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gaziantep'in makine üretiminde de Türkiye genelinde söz sahibi olduğunu vurgulayan Koçer, “Gaziantep'teki makine imalatçılarımız, yerli üretim olarak hemen her sektöre yönelik çok kaliteli, son teknoloji ürünü makineler üretiyorlar. Yine aynı şekilde halı sektörümüz de yenilikçi ve ihracata dayalı çalışmaları ile önemli başarılara imza atıyorlar. Yerli makine desteği ile yatırım maliyetleri düşecek, cari açık azalacak ve sanayimizin gelişimi önemli ivme kazanacak” şeklinde konuştu

"Gaziantep dönüşüme hazırlanıyor"

Sanayi Bakanlığının değişim ve dönüşüm projesi kapsamına aldığı 5 il içerisinde Gaziantep'in de olduğunu hatırlatan Milletvekili Koçer, “Dijital Dönüşüm Projesi de şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli. Sanayi Bakanlığımızın değişim ve dönüşüm projesi ile Gaziantep değişim ve dönüşüme hazırlanıyor. Dijital dönüşüm için bir merkeze, mekanizmaya ihtiyaç vardı. Bu merkezle, Bakanlığımız, işletmeleri dijital dönüşüme hazırlayacak. Bir sanayi ve ticaret şehri, üretim şehri olan Gaziantep için tarihi gelişmelerden birisi” diye konuştu.