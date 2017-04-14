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14 Nisan 2017 16:47

Milletvekili Koçer, Pazar esnafını ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Değirmiçem Mahallesi’nde bulunan semt pazarındaki esnafı ziyaret etti.

Milletvekili Koçer, Pazar esnafını ziyaret etti

14 Nisan 2017 16:47

Milletvekili Koçer, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için esnaftan destek istedi.


AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, referandum için evet kampanyası kapsamındaki gezilerini sürdürüyor. Milletvekili Koçer, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ile birlikte Değirmiçem Mahallesindeki semt pazarını ziyaret etti. Alışveriş yapan halkın ve pazar yeri esnafının sorularını yanıtlayan Milletvekili Koçer, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti. Koçer, esnafa Anayasa değişikliği ve yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.


16 Nisan’da yapılacak olan referandum için destek isteyen Milletvekili Koçer, esnafa kolaylıklar dileyerek, pazar yerinden ayrıldı.




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