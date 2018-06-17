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17 Haziran 2018 15:39

Milletvekili Koçer, yangın çıkan hastanede dumandan etkilenenleri ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep’te özel bir hastanede sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenerek çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Milletvekili Koçer, yangın çıkan hastanede dumandan etkilenenleri ziyaret etti

17 Haziran 2018 15:39


AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep’te özel bir hastanede sabaha karşı meydana gelen yangın nedeniyle başka hastanelere sevk edilen hasta ve yaralıları ziyaret etti. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Mücahitler Dr. Ersin Arslan Hastanesi ek binası, MMT Özel Amerikan Hastanesi ve Düztepe Özel Yaşam Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Koçer, hasta, yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Hastanedeki yangında 2 kişi hayatını kaybettiğini, 5 hastane çalışanının dumandan etkilendiğini, hastanedeki 80 hasta ile 5 personelin kentteki başka hastanelere nakledildiğini belirten Koçer, buna rağmen sosyal medyada kasıtlı paylaşımlarla olayın çarpıtıldığını ve ölü sayısının daha yüksek olduğu algısının oluşturulmak istendiğine vurgu yaparak, bu tür söylentilere itibar edilmemesini istedi.




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