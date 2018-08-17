Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:37

Milletvekili Koçer’den Bayram mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yayımladığı mesaj ile tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Milletvekili Koçer’den Bayram mesajı

17 Ağustos 2018 14:37


Milletvekili Koçer, mesajında, "Bayramlar, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun biçimde yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği çok özel günlerimizdir. İhtiyaç sahiplerine uzanan ellerin arttığı, paylaştıkça bereketin de çoğaldığı ve umudun filizlendiği bayramlarımız aynı zamanda kırılan gönüllerin kazanılması, uzaktakilerin yakınlaşması ve kucaklaşması için bir imkandır. Bu toprağın insanları, bayramlar dışında ülkemizin ve milletimizin en zor günlerinde de dayanışma kültürünün en güzel örneklerini sergilemeyi bilmiştir. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı günlerde destan yazan milletimiz, son günlerde yaşadığımız ekonomik savaşta da üzerine düşeni yapmayı bilmiş, alınan tedbirlere verdiği destekle bu savaşı başlatanları bozguna uğratmıştır. Türkiye’nin birliğine, kardeşliğine, refah ve huzuruna, başarısına, aydınlık geleceğine kastedenler, ülkemizi yönetenlerin ve ülkemizde yaşayanların tek sevdasının bayrak, vatan, millet ve devlet olduğunu bilmelidirler. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutluyor, hac için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin ve kurbanlarının kabul olmasını niyaz ediyor, Kurban Bayramının ülkemiz ve tüm dünya için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç