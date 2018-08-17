Milletvekili Koçer’den Bayram mesajı

Milletvekili Koçer, mesajında, "Bayramlar, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun biçimde yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği çok özel günlerimizdir. İhtiyaç sahiplerine uzanan ellerin arttığı, paylaştıkça bereketin de çoğaldığı ve umudun filizlendiği bayramlarımız aynı zamanda kırılan gönüllerin kazanılması, uzaktakilerin yakınlaşması ve kucaklaşması için bir imkandır. Bu toprağın insanları, bayramlar dışında ülkemizin ve milletimizin en zor günlerinde de dayanışma kültürünün en güzel örneklerini sergilemeyi bilmiştir. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı günlerde destan yazan milletimiz, son günlerde yaşadığımız ekonomik savaşta da üzerine düşeni yapmayı bilmiş, alınan tedbirlere verdiği destekle bu savaşı başlatanları bozguna uğratmıştır. Türkiye’nin birliğine, kardeşliğine, refah ve huzuruna, başarısına, aydınlık geleceğine kastedenler, ülkemizi yönetenlerin ve ülkemizde yaşayanların tek sevdasının bayrak, vatan, millet ve devlet olduğunu bilmelidirler. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutluyor, hac için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin ve kurbanlarının kabul olmasını niyaz ediyor, Kurban Bayramının ülkemiz ve tüm dünya için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.