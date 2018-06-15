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15 Haziran 2018 17:24

Milletvekili Koçer’den bombalı saldırıda gazi olan polise ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 4.

Milletvekili Koçer’den bombalı saldırıda gazi olan polise ziyaret

15 Haziran 2018 17:24

Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda gazi olan polis memuru Bülent Bilgili’yi evinde ziyaret ederek, bayramını kutladı


Milletvekili Nejat Koçer, 1 Mayıs 2016 yılında terör örgütü DAEŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan gazi Polis memuru Bülent Bilgili’yi evinde ziyaret etti. Bilgili’ye birkez daha geçmiş olsun temennisini ileten Koçer, Ramazan Bayramı’nı kutladı. Koçer resmi sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaret ile ilgili "Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda yaralanan Kahraman Gazi Polisimiz Bülent Bilgili’ye bayram ziyaretinde bulunduk. Allah şifa versin. Her zaman minnettarız. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda yaralanan Kahraman Gazi Polisimiz Bülent Bilgili’ye bayram ziyaretinde bulunduk. Allah şifa versin. Her zaman minnettarız” ifadelerini kullandı.




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