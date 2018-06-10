Milletvekili Koçer’den döviz değerlendirmesi

Gaziantep’te birçok noktada ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına devam eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve bir grup partili ile esnafı gezdi. İşyeri sahipleri ve çalışanları ile sohbet eden Koçer, AK Parti’nin Türkiye ve Gaziantep ile ilgili mega projelerini anlattı, muhalefetin ise hiçbir projesinin olmadığını, sadece yıkmak için uğraştığını vurguladı.

"Güçlü ekonomi yönetimimiz var"

Erken seçim kararının alınmasının ardından, güçlü bir Türkiye’yi istemeyen bazı çevrelerin döviz kuru üzerinden algı operasyonu başlattığına da dikkat çeken Milletvekili Koçer, “Seçim kararının alınmasının hemen ardından, Türkiye’ye operasyon çekmek istediler. Bunu da döviz kuru üzerinde yapmak istediler. Ancak çok şükür güçlü bir ekonomiye sahibiz. Böyle algı operasyonlarını, spekülasyonları bertaraf edecek güçteyiz. Kimse merak etmesin. Güçlü bir ekonomi yönetimimiz var. Gereken tüm tedbirler alınıyor. Kimsenin bir endişesi olmasın. Yapacakları her türlü algı operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu tür operasyonları bertaraf edecek güce sahibiz” şeklinde konuştu.

"Büyüme devam edecek"

Türkiye’nin yeni dönemde başta ekonomi olmak üzere her alanda daha güçlü olacağını belirten Koçer, “Ekonomimizde yapısal anlamda hiçbir sorun yok. Gayet iyi yoldayız. Elbette bazı sektörlerde gerek mevsimsel gerekse de farklı nedenlerden dolayı sıkıntılar olabilir. Ancak ekonominin geneli ile ilgili hiçbir yapısal sorun bulunmamaktadır. Tüm rakamsal veriler de bunu desteklemektedir. Yeni dönemde iş dünyasının önüne koyacağımız en önemli şey, büyümenin devamı olacaktır. Büyümeyen, üretmeyen bir ülkenin kimseye faydası yok. Biz büyümek, büyümeyi daha da artırmak zorundayız” şeklinde konuştu.