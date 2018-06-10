Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 12:25

Milletvekili Koçer’den döviz değerlendirmesi

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, döviz kuru üzerinden yapılan algı operasyonlarının tutmadığını belirterek, “Türkiye olarak güçlü ekonomimizle, her türlü spekülasyonu ve algı operasyonunu bertaraf edebilecek güçteyiz” dedi.

Milletvekili Koçer’den döviz değerlendirmesi

10 Haziran 2018 12:25


Gaziantep’te birçok noktada ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına devam eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve bir grup partili ile esnafı gezdi. İşyeri sahipleri ve çalışanları ile sohbet eden Koçer, AK Parti’nin Türkiye ve Gaziantep ile ilgili mega projelerini anlattı, muhalefetin ise hiçbir projesinin olmadığını, sadece yıkmak için uğraştığını vurguladı.


"Güçlü ekonomi yönetimimiz var"


Erken seçim kararının alınmasının ardından, güçlü bir Türkiye’yi istemeyen bazı çevrelerin döviz kuru üzerinden algı operasyonu başlattığına da dikkat çeken Milletvekili Koçer, “Seçim kararının alınmasının hemen ardından, Türkiye’ye operasyon çekmek istediler. Bunu da döviz kuru üzerinde yapmak istediler. Ancak çok şükür güçlü bir ekonomiye sahibiz. Böyle algı operasyonlarını, spekülasyonları bertaraf edecek güçteyiz. Kimse merak etmesin. Güçlü bir ekonomi yönetimimiz var. Gereken tüm tedbirler alınıyor. Kimsenin bir endişesi olmasın. Yapacakları her türlü algı operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu tür operasyonları bertaraf edecek güce sahibiz” şeklinde konuştu.


"Büyüme devam edecek"


Türkiye’nin yeni dönemde başta ekonomi olmak üzere her alanda daha güçlü olacağını belirten Koçer, “Ekonomimizde yapısal anlamda hiçbir sorun yok. Gayet iyi yoldayız. Elbette bazı sektörlerde gerek mevsimsel gerekse de farklı nedenlerden dolayı sıkıntılar olabilir. Ancak ekonominin geneli ile ilgili hiçbir yapısal sorun bulunmamaktadır. Tüm rakamsal veriler de bunu desteklemektedir. Yeni dönemde iş dünyasının önüne koyacağımız en önemli şey, büyümenin devamı olacaktır. Büyümeyen, üretmeyen bir ülkenin kimseye faydası yok. Biz büyümek, büyümeyi daha da artırmak zorundayız” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç