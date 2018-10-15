Milletvekili Koçer'den ekonomi değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu sözcüsü Nejat Koçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında ekonomide iyileşme süreci başladığını söyledi.

Milletvekili Koçer, konuşmasında yaşanan ekonomik süreci değerlendirerek, Ağustos ayı başından itibaren Türkiye'de meydana gelen ve özellikle döviz piyasalarından kaynaklanan bir dış ekonomik müdahalenin olduğunu ifade etti. Koçer, "Özellikle piyasalarımızın kapalı olduğu gece saatlerinde başlayan ve devam eden manipülasyonlar ve ekonomik dış müdahalelerle Türkiye ekonomisi üzerinde sıkıntı oluşturması amaçlanmıştır. Hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz hemen harekete geçmiş gerek maliye yönetimimiz, gerek ekonomi yönetimimiz, Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız her alanda önleyici tedbirler, destekler ve teşvikler açıklamıştır” dedi.

Koçer alınan tedbirlerle ilgili olarak ise, "Alınan tedbirlerin hızı ve süratı çok daha fazla olmuştur. Sahada gördüğümüz sıkıntıları ilgili bakanlarımıza süratle aktardık ve hızlı bir tedbir alma süreci yaşandı ve ekonomide iyileşme süreci başladı” ifadelerini kullandı. Genel Kurul konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Koçer, "BDDK'nın, SPK'nın ve Merkez Bankası'nın almış olduğu birçok teknik kararla birlikte, gerek bankalar gerek para piyasaları gerekse ekonomiyle ilgili çok önemli çalışmalara imza atıldı bu dönemde. Yine bu sıkıntılı döneme denk gelen süreçte 100 Günlük Ekonomik Program açıklandı. Yeni Ekonomi Programı dengenin, tasarrufun, yeniliğin, değişimin, reformun içerisinde yer aldığı yepyeni bir ekonomik program” şeklinde konuştu.

“ Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Ölçüsüz fiyat artışları ile piyasalarda fırsatçıların, stokçuların oluşturduğu söyleyen Koçer, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok net mesajları var. AK Parti grup toplantısında bunlara değinerek dikkat çekti. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz, fırsatçılara izin vermeyeceğiz, ekonomimizi çok daha iyi bir noktaya getirme noktasında yapılan ve başlayan bu çalışmaları da hep birlikte destekleyerek sürdüreceğiz. Alınan tedbirlerle ekonomi hızla kontrol altına alınmıştır. Enflasyonla mücadele için bir seferberlik ve indirim kampanyası başlatılmıştır. Üretimde, ihracatta ve istihdamdaki her türlü süreç yakından izlenmekte, gereken yerlerde hızla yeni kararlar alınmaktadır” diye konuştu.