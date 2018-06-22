Milletvekili Koçer’den Gazianteplilere teşekkür

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimle ilgili çalışmalarını sürdüren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Ak Parti’nin Gaziantep mitingini değerlendiren Koçer, Ak Parti’ye kuruluşundan bu yana en büyük desteği veren illerin başında Gaziantep’in geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizde düzenlediği tarihi miting, Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Ak Parti’nin yine Gaziantep’te yeni bir rekora imza atacağının göstergesidir. Mitinge katılan tüm vatandaşlarımıza, mitingin organizasyonunda görev alan partililerimize ve mitingde görev alan kamu çalışanlarının hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Şahlanan Türkiye"

Miting alanındaki mahşeri kalabalığın yanında doruklara çıkan coşkunun da görülmeye değer olduğuna dikkat çeken Koçer, "Ak Parti Gaziantep teşkilatları olarak, Gaziantep tarihinin en kalabalık, en coşkulu mitingini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep bu tarihi mitingde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı adına ve namına yaraşır bir şekilde bağrına basarak, 24 Haziran yolunda Ak Parti ile yürüme sözü verdi. Teşekkürler Gaziantep. Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Haziran seçimlerine kısa süre kala gerçekleştirdiğimiz bu miting yeni hükümet sisteminin, yeniden büyük değişimin ve şahlanan Türkiye’nin habercisidir. 24 Haziran’da Türkiye’nin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz" diye konuştu.

Koçer, Türkiye için istiklal ve istikbal mücadelesi anlamına gelen 24 Haziran seçimlerinde tüm seçmenleri sandık başına çağırırken, sandıktan çıkacak güçlü bir irade ile tüm dünyaya mesaj vereceklerini sözlerine ekledi.