Milletvekili Koçer’den sanayi sitesi esnafına ziyaret

Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer, Küsget esnafını gezerek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Ayakkabıcı terlik saraciye sektörünü ziyaret ederek, sektörün Gaziantep’in parlayan yıldızı olduğunu ve sektörün her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını belirten Milletvekili Koçer, 24 Haziran seçimleri için partisine destek istedi.

Gatem Nakliyeciler Sitesinde nakliyecileri de ziyaret eden Milletvekili Koçer, Nakliyecilere hayırlı işler dileyerek, sektörün dilek ve temennilerini dinledi.