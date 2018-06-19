Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 14:05

Milletvekili Koçer’den sanayi sitesi esnafına ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 4.

Milletvekili Koçer’den sanayi sitesi esnafına ziyaret

19 Haziran 2018 14:05

Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını sürdüren Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer, Küsget esnafını gezerek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Ayakkabıcı terlik saraciye sektörünü ziyaret ederek, sektörün Gaziantep’in parlayan yıldızı olduğunu ve sektörün her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını belirten Milletvekili Koçer, 24 Haziran seçimleri için partisine destek istedi.


Gatem Nakliyeciler Sitesinde nakliyecileri de ziyaret eden Milletvekili Koçer, Nakliyecilere hayırlı işler dileyerek, sektörün dilek ve temennilerini dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç