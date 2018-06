Milletvekili Koçer’den Şehitkamil Nikah salonuna tam not

Milletvekili Koçer, “Merveşehir Mahallesi’nde bittiği zaman çok hoş bir eser olacak olan Şehitkamil Nikah Salonu projesini inceledik. İnşallah en kısa sürede bu proje yetiştirilecek” dedi.

Şehrin vizyonunu değiştirecek birçok önemli projeye hayat veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir projenin daha önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, inşaat çalışmaları devam eden Şehitkamil Nikah Salonu’nu (ŞNS) yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Nikah solunu ve gençlik kütüphanesi aynı noktada

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Fadıloğlu, toplam arsa alanının 13 bin 790 metrekare olduğu bilgisini vererek Şehitkamil Nikah Salonu’nun 3 bin 840 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti. Fadıloğlu, kompleks içerisinde biri 650 diğeri 100 kişilik olmak üzere toplam 750 kişilik 2 salon, giriş ve çıkış kısımlarında bekleme alanları, odalar, Nikah Memurluğu, VİP salonun olacağı bilgisini paylaştı. Fadıloğlu, 2 katlı olarak inşa edilen yapının üst katına 420 metrekare büyüklüğünde bir Gençlik Kütüphanesi yapılacağını söyledi. Kompleks içerisinde 140 araçlık otopark alanı bulunacağını kaydeden Başkan Fadıloğlu, ayrıca yapılacak kompleksin etrafında toplam 8 bin metrekare yeşil alan yapılacağını aktardı.

“Gerçekten bu projelerin hepsi birer vizyon projesidir”

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gittiğimiz her mahallede belediyelerimizin çalışmalarını yerinde inceleyip görüyoruz. Ne zaman biteceği, bittiği zaman vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize nasıl bir hizmet vereceği noktasında bilgi alıyoruz. Bugün de Merveşehir Mahallesinde, bittiği zaman çok hoş bir eser olacak olan Şehitkamil Nikah Salonu projesini inceledik. İnşallah en kısa sürede bu proje yetiştirilecek. Açıkçası bu mahallenin yıllar önceki halini bildiğim için bugün bu mahalleye yapılan konutları, altyapısı, yolları ve birçok eseriyle çok güzel buldum. Şehitkamil Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Gerçekten bu projelerin hepsi birer vizyon projesidir. Bu mahalleler, Gaziantep’in yüzünü ağartacak, çok güzel, iyi planlanmış, sosyal belediyeciliğin de örnekleri olan mahalleler. Bu anlamda bugün bu projeyi gezdik, inceledik. İnşallah açılışını yapmak da en kısa zamanda nasip olur. Bölge insanımıza, Şehitkamil’imize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim yapılan her icraat ve her eser burada yaşayan insanların yaşamını değiştiriyor. İnsana dokunuyoruz. Belediyelerimiz insana dokunuyor. İnsanlarımızın yaşam şartları, refahı, onların sosyal aktivitelerini değiştiriyor. Sadece belediyecilik alanında değil, tüm alanlarda vatandaşlarımızı kucaklamayı hedefliyoruz. Gaziantep’te büyük bir ekip çalışması var. Bu ekip çalışması içerisinde de ben Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.