Milletvekili Koçer'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milletvekili Nejat koçer, mesajında yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız güçlü yarınlarımızın söz sahibi yetişkinleri olacaklardır. Bu nedenle çocuklarımızın kendine güvenen, doğruyu yanlıştan ayıran bireyler şeklinde yetişmeleri son derece önemlidir. Onların okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyen bireyler olarak hayata hazırlanmaları geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde en büyük gücün eğitimli, nitelikli, çalışkan insan gücü olduğu asla unutulmamalıdır. Bu bilinçle her yıl Türkiye bütçesinden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun, fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkanlarından yararlanması en temel haklarıdır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında gerçekleştirilen reformlar ile yatırımlar sayesinde ülkemizde eğitime ilişkin sorunlar çok büyük ölçüde artık geride kalmıştır. Eğitime ve dolayısıyla insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gaziantep'de son yıllarda eğitime ayrılan büyük bütçe ile hem fiziki koşulların hem de eğitim kalitesinin artırılması ile ilgili çok önemli çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştirilmiş ve halen devam etmektedir. Bu düşüncelerle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor yeni eğitim öğretim döneminin başarılarla dolu ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.