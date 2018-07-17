Milletvekili Koçer’e Meclis’te yeni görev

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin komisyonlara bildirdiği isimlerin Genel Kurul’da oylanmasının ardından toplanan 18 ihtisas komisyonu, ilk toplantılarını yaparak başkan ve divan üyelerini belirledi. Komisyonlarda yapılan seçim sonuçlarının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanında “Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü” görevine seçildi.

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Koçer, “Şahsımı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ile Plan Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı Sözcülüğü görevine layık gören başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Grup Yönetimimize ve oyları ile destek veren komisyon üyesi değerli milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nde artık merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulacak. Bizler de en önemli çalışmalardan birini oluşturan Türkiye Bütçesi başta olmak üzere pek çok kanunu ve çeşitli kanunları içeren torba kanun çalışmalarını Plan ve Bütçe Komisyonumuzda adeta bir kanun fabrikası gibi çalışarak görüşmeye devam edeceğiz. TBMM’nin en önemli komisyonunda yeni dönemde de ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.