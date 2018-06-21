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21 Haziran 2018 14:48

Milletvekili Mehmet Erdoğan:

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep’in Nizip İlçesi ve köylerinde temaslarda bulunan AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye’nin önemli bir yol ayrımında bulunduğunu belirterek, "Bu seçimde de Nizip yine destan yazacak" dedi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan:

21 Haziran 2018 14:48


Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ile birlikte Nizip’te vatandaşlarla buluştu. İlçe merkezi ve köyleri ziyaret eden Erdoğan, vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, "24 Haziran, Türkiye’nin beka seçimidir” ifadelerini kullandı.


Halkla buluşma mitinge dönüştü


Büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, içeride ve dışarıda kıskaca alınmak istenen Türkiye’nin 24 Haziran’da millet ve devlet düşmanlarına en güzel cevabı vereceğini ifade ederek birlik, beraberliğin önemine dikkat çekti. Erdoğan’in Ak Parti Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi’nde halkla buluşması adeta bir mitinge dönüşen Erdoğan, “Türkiye düşmanları birleşti. Amaçları ülkemizi parçalamak. 15 Temmuz’da yapamadıklarını 24 Haziran’da da yaptırmayacağız” diye konuştu.


2002 yılından itibaren AK Parti iktidarları döneminde tüm Türkiye’nin olduğu gibi Nizip’in de önemli değişimler ve gelişim gösterdiğini anlatan Erdoğan, yaptığı hizmetlerden dolayı Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’dan da övgüyle bahsetti.


Pazar günü yapılacak seçimlerin telafisi olmadığını da ifade eden Erdoğan, "Şimdi AK Parti öncesi Nizip’e yapılanlara bakın birde AK Parti sonrası yapılanlara bakın. Bizim dönemimizde Nizip eğitim, sağlık, yol, su, elektrik, doğalgaz, yeşil alan gibi birçok hizmetlere kavuşmuştur ve bunlarla da sınırlı kalmayarak daha iyilerini yapmaya devam ediyoruz. Tabi bunları yapmak ve en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan desteklerini eksiltmeden hatta artırarak sürdürmeleri lazım. Güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü bir AK Parti için 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye oy vermeleri gerekiyor. Halkımızın bu konuda bizlere vereceği destekten şüphem yok. Nizip yine destan yazacaktır”diye konuştu.




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