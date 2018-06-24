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24 Haziran 2018 14:49

Milletvekili Mehmet Erdoğan sandığa eşi ve çocukları ile birlikte gitti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27.

Milletvekili Mehmet Erdoğan sandığa eşi ve çocukları ile birlikte gitti

24 Haziran 2018 14:49

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan oyunu Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulunda kullandı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte sandık başına giden Erdoğan “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.


Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ardından okullarda sandık kurullarını ziyaret ederek bilgi alan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan oyunu Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulunda bulunan 1357 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi ve kızlarıyla birlikte giden Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada “Bugün oylarımızı hayırlısıyla kullandık Bugün Türkiye demokrasisinin daha ileri saflara gitmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu mesajlar ve Cumhurbaşkanlı hükümet sisteminde oylarımızı kullandık. Oylarımızın memleketimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçimlerin siyasi istikrar getireceğini, bu istikrarın ekonomide önemli bir kalkınma modeli olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarıma çok mutlu yarınlar diliyorum” dedi. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan oyunu kullandıktan sonra sandık kurulunda bulunan üyelerle sohbet ettikten sonra diğer sandık kullarını da ziyaret ederek “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi. Oy kullanma işleminin sonuna kadar il genelinde oy kullanımı gerçekleştirilen bütün okulları ziyaret ederek oylamayı yakından takip edeceğini de ifade eden Erdoğan sonucun ülke ve millet için hayırlı olmasını da temenni etti.




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