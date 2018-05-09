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09 Mayıs 2018 15:23

Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan engelliler için ulaşılabilirlik çağrısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Engelliler Haftası sebebi ile yaptığı açıklamada, engelliler için ulaşılabilirliğin önemine dikkat çekti.

Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan engelliler için ulaşılabilirlik çağrısı

09 Mayıs 2018 15:23


Milletvekili Mehmet Erdoğan, yaptığı açıklamada, engelliler için ulaşılabilirliğin önemine vurgu yaparak, "ngellilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, hak ve özgürlüklerden herkesle eşit oranda yararlanması, kültür, sanat ve spor alanlarında ve toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesi yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin ortak görevidir. Başkalarına muhtaç olmadan hayatlarını ikame etmek engelli vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır. ’Bedensel ve zihinsel engellilerin engelleri nedeniyle insanlar arasında ayırım yapılmasına izin verilmeyecektir’ ilkesi, Ak Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili politikasının temelini oluşturmaktadır. Tüm insanlar gibi engelli vatandaşlarımız da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanmalı, işine okuluna, alışverişine, spor alanlarına parklara engelli olmayan insanların kullandığı yollarda ve taşıtlarda gidebilme hakkına sahip olmalıdır. Engelliler için ulaşılabilirliğin sağlanıyor olması, Engellilerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurdur. Engellerin birlikte ve beraber aşılacağı düşüncesiyle, engelli vatandaşlarımıza daha mutlu bir yaşam temenni ederim" dedi.




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