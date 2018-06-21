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21 Haziran 2018 12:58

Milletvekili Nejat Koçer:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkemiz için bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız.

Milletvekili Nejat Koçer:

21 Haziran 2018 12:58

Bu nedenle sandıktan güçlü bir irade çıkmalı" dedi.


Kent merkezinin yanında mahalleye dönüşen köylerde de seçim çalışmalarını sürdüren Milletvekili Koçer, Kurtuluş ve Bayramlı mahallelerini ziyaret etti. Koçer ve beraberindeki AK Partililer büyük bir coşku ile karşılandı. Koçer, pazar günü yapılacak seçimlerin Türkiye için istikbal ve istiklal mücadelesi olduğuna vurgu yaparak, "Hafta sonu tarihimizin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştireceğiz. Coğrafyamız kaderimiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada, bu vatana sahip çıkmak dün de önemliydi, bugün de önemli. Bundan 50 yıl sonra da önemli olacak. Bu coğrafyada bizi hiç bir zaman rahat bırakmayacaklar. Biz güçlü olmak zorundayız. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Çünkü vatan olmazsa hiçbir şeyin değeri yok. Ne ekonominin, ne doların, ne işin, ne gücün değeri var. Önce vatanımıza sahip çıkacağız. Bu seçimler aslında bana göre, bir sistem değişikliğinden ziyade, bu dediğim anlamda dünyaya bir güç gösterme anlamı taşıyor. Bu anlamda sandıkça güçlü bir irade çıkarmak çok önemli" dedi.


Milletvekili Koçer, güçlü bir Türkiye’nin dünyanın dört bir tarafındaki mazlum ve mağdur milletlerin de beklentisi olduğuna dikkat çekti. Koçer, "Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı olması, sadece ülkemiz için önemli değil. Türkiye’ye yönünü çevirmiş İslam ülkeleri ve dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletler için de çok önemli. Hepsi Türkiye’yi ağabey olarak görüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı da baba olarak görüyorlar. Biz güçsüz kalırsak onların başı öne eğilir. Biz güçsüz kalamayız. Biz güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.




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