Milletvekili Şamil Tayyar’dan Şehitkamil Belediyesine övgü

Milletvekili Tayyar, “Şehitkamil Belediyemiz hem sosyal belediyecilik hem de çevreye verdiği önem nedeniyle hakikaten fark oluşturan bir belediyemizdir” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Gaziantep’te bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile beraber belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Rıdvan Fadıloğlu, inceleme esnasında Milletvekili Şamil Tayyar’ı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 26 bin 200 metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde atölye binası, sera, güneş enerji santrali ve idari binanın bulunacağı alanda inceleme yapan Milletvekili Şamil Tayyar, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Tayyar, tesisin İstanbul, Ankara dahil nüfus yoğunluğu fazla olan birçok şehirde bulunmayan, çok sayıda entegre üretimi içinde barındıran bir tesisi incelediklerini belirterek, Bizim AK Partili bütün belediyeler hem Gaziantep’te hem de Türkiye’nin her yerinde örnek, model bir belediyecilik çalışması yapıyor. Bu, AK Parti’nin hem merkezi yönetimlerde hem de yerel yönetimlerdeki farkını ortaya koyuyor. Şehitkamil Belediyemiz, Gaziantep’te AK Parti belediyeciliğini daha ileri bir noktaya taşıyan belediyelerimizden birisi. Bugün belediyemizin ilçenin farklı noktalarında hayata geçirdiği önemli tesisleri gezme fırsatımız oldu. Bu hizmetlerden biri yaklaşık 26 bin metrekarelik alana kurulu Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan geniş sera alanını, üretim merkezi alanlarını, idari binayı gezme fırsatımız oldu. İstanbul, Ankara dahil nüfus yoğunluğu fazla olan birçok şehirde bulunmayan, çok sayıda entegre üretimi içinde barındıran güzel mekanları yakından inceleme fırsatımız oldu. Şehitkamil Belediyemiz hem sosyal belediyecilik hem de çevreye verdiği önem nedeniyle hakikaten fark oluşturan bir belediyemizdir. Bu sebeple başta Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.