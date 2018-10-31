Milletvekili Taşdoğan, STK temsilcileri ile bir araya geldi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'teki temaslarına ara vermeden devam ediyor. Muhittin Taşdoğan, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere esnaf odaları, dernek temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Oğuz Boyları Federasyonu'na bağlı Karakoyunlular Derneği'nin düzenlediği yemekte Oğuz Boylarına bağlı birçok derneğin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Taşdoğan, dernek temsilcilerinin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Yemekte bir konuşma yapan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Öncelikle benimde mensubu olduğum Karakoyunlular Derneğine bu güzel organizasyon için teşekkür ederim. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizlerde bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin her daim yanındayız. Milletimizin bize yüklediği görevin bilincindeyiz. Ceddimizin bize emanet ettiği bu güzel şehri TBMM'de temsil eden bir milletvekili olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gaziantep'e hizmet etmek, şehrin güzelliklerine ve değerlerine sahip çıkmak en büyük gayelerimizden biri olacak. Bunun içinse sivil toplum kuruluşlarının, halkımızın, belediyelerin, milletvekillerinin ortak bir amaç çerçevesinde hareket etmesi oldukça önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şehrimizin paydaşlarıyla bir araya geliyoruz ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Umuyoruz ki gelecek dönemde her şey daha güzel olacak. Halkımızın bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda dernek başkanları MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın, mecliste Gaziantep'in gür sesi olduğunu dile getirerek yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Toplantıya Oğuz Boyları Federasyonu'na bağlı Karakoyunlular Derneği, Musabeyliler Derneği, Kızıklılar Derneği, Kayı Karakeçili Ali Bayramoğulları Derneği, Türkmenler Derneği, Bayır Bucak Aliye-Der Derneği ve Beydilli Derneği'nin başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.