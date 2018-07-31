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31 Temmuz 2018 18:05

Milletvekili Taşdoğan Türk Haber-Sen Gaziantep üyeleri ile bir araya geldi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan MHP İl Başkanlığı’nda Türk Haber-Sen Gaziantep Üyeleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Taşdoğan Türk Haber-Sen Gaziantep üyeleri ile bir araya geldi

31 Temmuz 2018 18:05


Taşdoğan ile Türk Haber-Sen üyelerinin yaptığı toplantıda Gaziantep PTT çalışanlarının sorunları ve çözümü yolları konuşuldu. Toplantıda Taşdoğan’a çalışma koşullarının zorluğundan bahseden üyeler, sendikal faaliyetlerin daha rahat yapılabilmesi adına da dilek ve önerilerini bildirerek Taşdoğan’dan sorunlarının çözümü için destek istedi.


Üyelerin sorunlarını ilgiyle dinleyen Taşdoğan, sorunların çözüm için elinden gelen imkanları kullanacağını ve sıkıntıları ilgili yerlere ileteceğinin sözünü verdi. Sorunların takipçisi olacağını ve bütün meslek kuruluşları ile sendika çalışanlarının sorunlarını kendi sorunu olarak gördüğünü ve çözüme kavuşması gerektiğini aktaran Taşdoğan, "En önemli insan hakkı olan haberleşme ve iletişim hizmetlerini daha verimli ve daha hızlı gerçekleşebilmesi adına çalışanların huzurlu bir ortamda ve çalışma koşullarında hizmet etmeleri gerekliliğinin en önemli hak olduğunu bilmekteyiz. Bu noktada onların sorunlarının takipçisi olacağız ve her türlü desteği vereceğiz" dedi.


Görüşmeden memnun olan Türk Haber-Sen üyeleri ise fırsat buldukça haberleşme ve çalışanların sorunları ile çözümleri için bilgilendirme yapacaklarını belirterek, kendilerini dinleyip, sorunların çözümü için söz veren Milletvekili Taşdoğan’a teşekkür ettiler.




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