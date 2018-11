Milletvekili Taşdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Taşdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk tarihini okuduğumuzda kahramanlar arasında büyük uyum olduğunu görürüz. Bu ulvi şahsiyetler tek bir gaye uğruna ömürlerini vakfetmişlerdir. Hayatlarının her alanında vatan ve millet için nefes alma gibi hikmetle yoğrulmuş bir zeka ve mücadele ruhuna sahip tarihi abidelerimizi kendimize örnek almak en birinci vazifemizdir. Türk'ün asli vazifesi töresini yaşatmak, bu uğurda mücadele etmektir. Vatanın istikbali tehlikeye düşmüşse tuğ dikip ordu toplamak, at binişmek ve şehadetin nefesine dörtnala koşmak bizleri diğer milletlerden ayıran en önemli kutsalımızdır. Büyük kahramanlar mücadeleleri ile olduğu kadar ölümleri ile de vatanlarına hizmet etmişlerdir. Kürşad'ın narası hala kulaklarımızda, Alparslan'ın Malazgirt'te kıldığı namazın duaları hala yüreğimizdedir. İşte buradan hareketle şunu belirtmek isterim, Türk vatansız yaşayamaz, Türk tutsak yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Böyle sarsılmaz bir felsefeyle yaşayan bir milletin elbette büyük kahramanları olacaktı. Yurdun her köşesi bilfiil işgal edilmiş ise elbet Mustafa Kemal Atatürk gelecekti. Gelecek, tuğ dikip ordu toplayacaktı. Minnettarız, Türk gücünün ve ferasetinin mührünü tüm dünyaya bir kez daha vurduğu için, vatan ve millet için, bayrak ve namus için tereddüde dahi düşmeden verdiği mücadeleye minnettarız. Yıllar sonra sancağımızı müdafaadan taarruza geçirdiği için minnettarız. Her 10 Kasım'da gururluyuz. Böyle bir kahramanın evlatları olmaktan iftihar ederiz. Türk yurdunu gösterdiği hedef doğrultusunda bahtiyar kılma mücadelemize devam edeceğiz. Atlarımız algın değil artık. Teknolojiden iktisada, ordumuzdan gençliğimize, eğitimimizden içtimai alana kadar her fert, her aile, her kurum atlarını şaha kaldırmıştır. Rahat uyuyunuz Büyük Ata'm. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyorum” ifadelerine yer verdi.