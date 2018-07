Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Taşdoğan, Anadolu’ya ayak bastığımız ilk günden beri, ülkemiz ve milletimiz üzerinde türlü oyunların oynandığını, Bu milletin yüzyıllardan beri dışarıdan gelen ayak oyunlarını düşmanlıkları hafsalasında yazdığını ifade etti.

Milletvekili Taşdoğan, “Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra Megolo idealarını gerçekleştiremeyenler beslemeleriyle içeriden bizi vurmaya çalışmışlardır. “Bizim çocuklar” tabirini kullanan dönemin ABD yetkilileri 12 Eylül’ü kara bir sayfa olarak tarih sayfalarına yazmışlardır. Aziz milletim her sıkıntının, her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz 2016’da son denemesini yapan okyanus ötesi beslemeleri 249 vatan evladımızı şehit etmiş, yüzlerce vatandaşımızı Gazilik mertebesine yüceltmiştir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi durulu göstermiştir ki,Türk Milleti yenilmeyecek,Türk Devleti Yıkılmayacaktır.Biz her daim söylediğimiz o tarihi seslenişle haykırdık o akşam. Bugün aynı gururla, aynı onurla haykırıyoruz. “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” Şunu belirtmeliyim ki, yanılıp ta aklından yeni bir darbe girişimi geçiren, bu milletin varlığına kastetmeye çalışanlar varsa, şunu unutmasınlar bu millet ölümü göze almıştır. Söz konusu vatan, söz konusu ezan, söz konusu bayraksa, kimse ardına bakmadan canını bu değerler uğruna feda edecektir. 15 Temmuz’da Türk’ün son destanını yazan Türk Milletiyle övünüyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.