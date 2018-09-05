Milletvekili Taşdoğan’dan acılı aileye ziyaret

Ailenin acısına ortak olan Taşdoğan, yetkililerden de olay hakkında bilgi aldı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim öncesi verdiği sözü tutmaya devam ediyor. Milletvekili seçildikten sonra da ziyaretlerinin devam edeceğinin sözünü veren Taşdoğan dur durak bilmiyor. Taşdoğan, ilçe ilçe gezerek parti ilçe teşkilatlarını, kaymakamlıkları, belediye başkanlıklarını, STK’ları ve esnafı ziyaret ediyor.

Ailenin acısını paylaştı

Nizip’teki programına devam ederken Fırat Nehri’nde iki kardeşin boğulduğu haberini alan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Nizip’teki programına ara vererek hemen olayın yaşandığı Karkamış’a geçti. Karkamış’ta aile bireylerinin acısını paylaşan Taşdoğan, yaşanan olay hakkında görevlilerden bilgi aldı. İki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşıldığı diğerinin ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay hakkında yetkililerden bilgi alan Taşdoğan ailenin acısını paylaştı.

Nizip’e çıkarma

TBMM’nin tatile girmesiyle soluğu Gaziantep’te alan MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Programına ilk olarak Nizip’e giderek başlayan Taşdoğan, İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Taşdoğan daha sonra Nizip Kaymakamı’nı ve Nizip Belediye Başkanı’nı ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı ziyaretlerinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne geçen Taşdoğan, burada Başhekimi ziyaret ederek hastane hakkında bilgi aldı. Nizip’teki temaslarını tamamlayan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, daha sonra Karkamışa’a geçerek burada da partililerle bir araya geldi.