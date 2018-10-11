Milletvekili Taşdoğan'dan havayolu şirketlerine çağrı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'e hava yolu şirketlerinin belirlediği sefer sayılarının yüksekliğinden yakınarak,"Ülke ekonomisinin zor günler geçirdiği bu zamanda THY başta olmak üzere tüm havayolu şirketleri fırsatçılıktan uzak durmalı ve elini taşın altına koymalıdır" dedi.

MHP Milletvekili Taşdoğan, Gaziantep tarihi,kültürel zenginlik ve gastronomi turizmi açısından dünya otoriteleri tarafından tescil edilen bir şehir olduğunu hatırlatarak, son 1 yılda artan bilet fiyatları nedeniyle tepki gösterdi. TUİK verilerine göre 1 yılda uçak biletlerinde yüzde 192 oran ile en fazla artan il Gaziantep olduğunu vurgulayan Taşdoğan, "Gaziantep yerli ve yabancı ziyaretçilerin cazibe odağı durumundadır. Ayrıca Gaziantep Türkiye'mizin ihracatında 6. büyük şehir konumundadır. Kendi üretimini ve kendi gelişimini sağlayarak ayakta duran nadir illerimizdendir. Bu nedenlerden dolayı Gaziantep'e ulaşım önem arz etmektedir. TÜİK verilerine göre baktığımızda 1 yılda % 192 ile en çok fiyat artışı uçak biletlerinde yaşanmıştır. Gaziantep de, bu artıştan ve uçak sefer sayısının azalmasından nasibini fazlasıyla alan şehirlerimiz arasındadır. Gaziantep'teki, uçak seferleri ve bilet fiyatları ile Adana ve Kahramanmaraş'taki, aynı seferler arasında fiyat bakımından ve sefer sayısı bakımından adeta uçurum vardır. Ticaret ve Sanayi şehirleri arasında ilk sıralarda bulunan Gaziantep'e Havayolu şirketlerinin, uyguladığı bu ayrımcılığın sebebini anlamakta zorlanmaktayız. Ülke ekonomisinin zor günler geçirdiği bu zamanda THY başta olmak üzere tüm havayolu şirketleri fırsatçılıktan uzak durmalı ve elini taşın altına koymalıdır" dedi.

Trafik kazaları

Taşdoğan, ülkedeki trafik kazalarında ise her geçen gün sayısının daha da arttığını vurgulayarak, kazalardaki başlıca sebepler arasında ise tamamlanmayan yollar olduğunu savundu. Taşdtoğan, "Ülkemizde trafik kazaları da her geçen gün artmaktadır. Özellikle ilçe yollarındaki kazalar artık katlanılamaz sonuçlar doğurmaktadır. Bu kazaların başlıca sebeplerinden biride, elbette bir türlü tamamlanamayan bazı yollardır. Duble yol olarak bilinen bölünmüş yollar ülkemizin birçok yöresinde yapılmıştır. Ancak şehrimizi ilçelere, hatta Güneydoğu Anadolu'yu ülkemizin batısına bağlayan yollar tamamlanmamıştır. Bu durumda yol bozukluklarına birde sürücü hatalarını eklendiğinde ağır bilançolar kaçınılmaz olacaktır.İki milyon nüfuslu Gaziantep ilimizin, gazi şehrin merkezini ilçelere bağlayan yolların tamamı problemlidir. 17 Eylül 2017 tarihinde 2 ölü 2 yaralı ve en son 5 Aralık 2017'de 5 ölü 3 yaralıyla sonuçlanan, Nizip-Gaziantep yolu ölüm yoluna dönmüşken, yoğun çabalarımız sonucu başlayan bu yol çalışmasının durduğu haberleri bilinmektedir.