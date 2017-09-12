Milletvekili Uzer, 12 Eylül darbesinin bilançosunu hatırlattı

yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, darbenin ağır bilançosunu hatırlattı.

Milletvekili Uzer, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Unutma, bugün 12 Eylül. ’Asmayalım da besleyelim mi!’ dedikleri 17 yaşındaki Erdal Eren’in yaşını büyütüp asanlardır, 12 Eylül darbesini yapanlar. Soldan Nejdet Adalı, sağdan Mustafa Pehlivanoğlu asıldı ilk. 650 bin kişi gözaltına alındı. 220 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla idam kararı istendi. 517 kişiye idam verildi, 50’si idam edildi. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı" ifadelerine yer verdi.

Uzer, peş peşe attığı twitlerde, "12 Eylül’de yasaklanan filmlere, tutuklanan gazetecilere, ve işine son verilen eğitimcilere de dikkat çekerek, "100 bin kişi örgüt üyesi olmaktan yargılandı. 30 bin kişi ’sakıncalı’ diye işten çıkartıldı. Bine yakın film yasaklandı. 4 bine yakın öğretmen çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi. Yüzlerce gazeteci için binlerce yıl ceza istendi" denildi.

AK Parti ile darbeciler yargılandı

Milletvekili Uzer, 12 Eylül darbesinden sonra çıkan ’darbeyi yapanlar yargılanamaz’ yasasının Ak Parti ile sona erdiğini de ifade ederek, "Darbeyi yapanlar yargılanamaz kararı yine o dönemde çıkartıldı. Milletin iktidarı AK Parti 12 Eylül 2010’da bu kararı kaldırdı. Dönemin Gnl.Kur.Bşk. 7.Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Org. Tahsin Şahinkaya, darbeden 32 yıl sonra 4 Nisan 2012’de yargılandı. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanmayacağını düzenleyen Anayasa’nın geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Evren ve Şahinkaya, için Yargıtay’da temyiz istemi görüşülen dava, iki ismin hayatını kaybetmesinin ardından düştü" ifadelerini kullandı

"12 Eylül’ü yapanların efendileri 15 Temmuz’u denedi"

Milletvekili Ahmet Uzer, 12 Eylül darbecilerinin efendilerinin ise günümüzde 15 Temmuz kalkışmasını denediklerini vurguladı. Uzer son olarak ise "Darbeciler ölmüş,dava düşmüş olabilir. 12 Eylül Askeri darbesi yapanların efendileri 15 Temmuz’u denediler. Başaramadılar, başaramayacaklar“ şeklinde paylaşımda bulundu.