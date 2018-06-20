Milletvekili Uzer ve Tahmazoğlu vatandaşla bir araya geldi

Günün her anında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, bu kez Pazar yerinde bir araya gelerek hasbihal ederek geleceğin Türkiye’sini konuştular.

Vatandaş başkanımızdan memnun

Pazarcılarla ve alışverişe gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Deniz Mahallesi’ndeki pazar yerinde pazarcılarla ve pazarda alış-veriş yapan hemşehrilerimizle çok güzel sohbetler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın hükumetimizden memnun olduğunu gördük. Halkımızın bu düşüncelerini gördükten sonra önümüzdeki seçim ile ilgili düşüncelerimiz çok daha farklı noktalara gidiyor. Birileri olumsuz bir hava yaymaya çalışsa da halkın bunlara itibar etmediğini, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin yanında olduğunu görüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na göstermiş olduğu ilgi bizi ayrıca memnun etti. Vatandaşlarımıza ‘Belediye Başkanından memnun musunuz’ diye sorduğumuzda onun boynuna sarıldıklarını gördük. Belediyelerimizin yaptığı özverili çalışmalar bizlere gurur veriyor” dedi.

Vatandaşın ilgisi yoğun

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın seçim öncesinde görüşlerinin olumlu yönde olduğunu belirterek, “Yaklaşık 15-16 yıldan buyana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükumetimizin ve belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri takdir ediyorlar. Vatandaşlarımız dolayısıyla durmak yok. Yola devam diyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın hayır duasını alıp onların memnuniyetlerini görmek bütün yorgunluklarımızı alıp, çalışma şevkimizi arttırıyor” diye konuştu.