Milletvekili Uzer’den 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Ahmet Uzer, tarihte nice destanlar yazan Türk milletinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı da canı ve kanı pahasına verdiği destansı mücadeleyle bir kez daha tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Türk milletinin dünyada benzerine az rastlanır bir mücadeleyle demokrasiye sahip çıktığını belirten Uzer, “Aziz ve kahraman milletimiz; uçaklarla atılan bombalara, köprülerde, yollarda, hemen her yerde üzerlerine açılan ateşlere ve gözlerinin önünde zalimce ve haince şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmadı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıkmış, bu hain darbe teşebbüsünü bertaraf etmiştir. Bu hain FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında özellikle milletinin hizmetindeki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarımızın verdiği olağanüstü gayreti de unutmamalıyız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik kuvvetlerimizin birlikteliği ile ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz diken kanı bozukların darbe hevesi kursaklarında kaldı. Aziz vatanımızın bir karış toprağı için bile ellerini ovuşturan emperyalistler ve onların oyuncağı haline gelmiş içerdeki ve dışardaki hainler, tarih boyunca sayısız destana imza atmış, vatan toprağını namusu saymış Türk milletinden hak ettiği karşılığı misliyle almaya devam edecektir. Hiçbir şekilde güçlü Türkiye’nin yükselişine engel olamayacaklardır” dedi.

Uzer, “15 Temmuz, ülkesine ve milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. 15 Temmuz, bu milleti bayraksız, vatansız ve devletsiz bırakma girişimidir. Çünkü bu girişimde bulunan ihanet şebekesinin ne millet diye, ne bayrak diye, ne vatan diye, ne devlet diye bir derdi yoktur. 15 Temmuz’da Çanakkale ruhuyla adeta bir diriliş öyküsü yazan bu kahraman milletin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitlerimizi gönülden yad ediyorum. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin istiklali ve istikbali için canlarından vazgeçtiler. Türk Milletinin iradesine kastedenler, milletimizin iradesine yenilmeye mahkumdur. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır” diye konuştu.