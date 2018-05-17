Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Milletvekili Uzer, mesajında 19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, o dönemin olumsuz şartlarına rağmen, yeniden şahlanan milletimiz, 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azim ve kararlılıkla başlattığı İstiklal mücadelesiyle, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu destanı, hangi etnik köken, mezhep ve dinden olursa olsun, omuz veren milletimiz yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de Türk Milletinin kaderini değiştiren bu anlamlı günü başta gençlerimize armağan etmiştir. Bu nedenle de gençlerimizi kendine güvenen, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.