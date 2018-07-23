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23 Temmuz 2018 13:11

Milletvekili Uzer’den 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “24 Temmuz Basın Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Uzer’den 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü mesajı

23 Temmuz 2018 13:11



Milletvekili Uzer, “Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten yerel ve ulusal basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerindendir. Özellikle toplumun doğru bilgilendirilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Bunu mümkün kılabilmek için de, özgür bir basına ihtiyaç vardır. Bu nedenle 24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, tarihi bir önem taşımaktadır” dedi.



Ulusal ve yerel basının 15 Temmuz darbe girişiminde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Uzer, “Hain darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren vatanın ve milletin yanında durarak, kanlı plana karşı tavır alan ulusal ve yerel basınımızın, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasındaki payı büyüktür. Bunun için hem ulusal basınımızı hem de yerel basınımızı ayrıca kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusal basınımıza ve başta ilimiz Gaziantep olmak üzere yerel basına bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.




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