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13 Ağustos 2018 18:02

Milletvekili Uzer’den ABD’ye yaptırım tepkisi

Ak Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve döviz dalgalanmalarına tepki gösterdi.

Milletvekili Uzer’den ABD’ye yaptırım tepkisi

13 Ağustos 2018 18:02


Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’ye tepki göstererek, "ABD’nin son birkaç yıldaki sorumsuz ve anlaşılmaz tavırları nedeniyle Türkiye olarak yeni müttefikler, dostlar ve birlikler arayışına girdik. ABD sadece bize değil, AB’ye ve düşman olarak gördüğü Çin, Rusya, İran ve Venezuela’ya karşı da bu tutumu sürdürüyor. Diplomasiye devam etmeliyiz fakat Amerika’nın da bizim bu konudaki kararlılığımızı anlaması gerekiyor. Türkiye yaptırım ve tehditlere boyun eğecek ve diz çökecek bir ülke değildir. Sağlam irade ile hem ekonomimize hem de uyguladığımız ekonomik politikalara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.


Uzer Türkiye’nin bu ekonomik dar boğazı ancak birlik ve beraberlik ile aşabileceğini vurguladı.




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