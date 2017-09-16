Milletvekili Uzer’den Bakan Soylu’ya destek

Milletvekili Ahmet Uzer, Aysel Tuğluk’un annesinin mezarına yapılan çirkin saldırının ardından başlayan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğraf çekildiği şahsın gözaltına alınması talimatı ile devam eden sürece tepki göstererek Bakan Soylu’ya destek çıktı. Bakan Soylu’nun fotoğraf çekilme olayı ile ilgili yaptığı açıklamayı da sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Uzer, “Sayın bakanım Süleyman Soylu, sizi bilen çok iyi biliyor. Devlet ve millet için gayretlerin bizi mutlu ederken, birilerini rahatsız ediyor. Fitneci kahpelerin duasıyla var olmadık, beddualarıyla da yok olmayacağız. İt itliğini, yiğit yiğitliğini yapmaya devam etsin” ifadelerini kullandı.