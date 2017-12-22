yıl dönümünü kutlayarak, "Gazi şehrimiz, o dönemin zor şartlarına rağmen büyük bir destan yazarak kahramanlığını ve cesaretini bütün dünyaya göstermiştir” dedi.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında "Şehitlerimize, gazilerimize ve o dönemin şartlarına rağmen mücadele veren kahraman milletimize olan borcumuzu, ülkemize daha fazla hizmet ederek, gerekirse uğrunda ölerek ödeyeceğiz. Bu topraklarda düşen 6 binden fazla şehidin kanı sadece Antep’te değil bütün Anadolu’da özgürlük ateşini yakmıştır. Bu nedenle Gaziantep’in kahramanlığı, bu şehre ’Gazi’ unvanı verilerek taçlandırılmıştır. 2008 yılında kabul edilen kanunla da gazi şehrin yiğit insanları İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Bütün dünyaya örnek olan Antep destanını yazan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu kutsal topraklar için gece gündüz demeden çalışarak her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. 96 yıl önce tek yürek olan atalarımız gibi biz de hep birlikte bu şehri, bu vatanı korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz. Şahinbey’in, Şehitkamil’in, Karayılan’ın torunları olarak atalarımıza olan borcumuzu, attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemeye çalışıyoruz. Atalarımızdan aldığımız en büyük miras olan mücadeleci ruhla vatan savunmamıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye ve Filistin’de yaşananlara da değinen Uzer, mesajında “Bugün bölgemizde yaşanan trajediye baktığımızda, bir kez daha atalarımızla gurur duyuyor, onlara olan borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimizi anlıyoruz. Suriye’nin Irak’ın kısaca Ortadoğu’nun hali ortada. Süper güçler ve diğer emperyalist devletlerin oynadığı türlü oyunlara şahit oluyoruz. Suriye, terör örgütlerinin türediği bir merkez haline geldi. Hemen yanı başımızda yaşanan bu trajedi karşısında tek vücut oluyorsak, kendimizi koruyorsak, bu geçmişimizden gelen mücadeleci ruhumuzdandır. Suriye’de oynadıkları oyunlar yetmezmiş gibi, bugünlerde benzer bir oyuna daha giriştiler. Suriye’yi karıştıran devletler şimdi yine Ortadoğu’nun ortasına bir bomba daha koydular. Bölgede vekalet savaşları hala devam ediyor. Yıllardır süren İsrail terörüne destek verip, Filistin toprağı olan kutsal Kudüs’ü Siyonist İsrail devletinin başkenti olarak tanıdılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs’tür ve öyle kalacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek ve bizleri bölemeyecekler. Bu duygu ve düşüncelerle; gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 25 Aralık’ın 96. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahraman halkımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.