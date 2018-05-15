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15 Mayıs 2018 14:30

Milletvekili Uzer’den Ramazan ayı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Uzer’den Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 14:30


Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında Ramazan ayının başta İslam Alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Uzer mesajında, "İçerisinde birçok güzelliği barındıran mübarek Ramazan-ı Şerif ayına erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda kardeşlik ve sevgi bağlarımızı daha çok kuvvetlendirip, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bedenimizi ve ruhumuzu terbiye edeceğimiz Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, öksüzleri, yaşlı ve kimsesizleri, komşularımızı ve akrabalarımızı daha fazla hatırlamalıyız. Biz mübarek Ramazan ayının heyecanını yaşarken İsrail’in terör saldırıları sonucu şehit olan Filistinli kardeşlerimizi unutmamalıyız. O kardeşlerimize her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Amerika’nın desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize zulmeden İsrail, ne yaparsa yapsın aldıkları karar bizim için yok hükmündedir. Kudüs, Filistin toprağıdır. Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için mübarek ve bereketli bir aydır. Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan’ın İslam Alemine barış, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyor, milletimizin ve bütün Müslümanların mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan coşkusunun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.




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