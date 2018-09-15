Milletvekili Uzer'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milletvekili Ahmet Uzer, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dilediği mesajında, "Uzun bir tatilin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki, yeni eğitim - öğretim yılında da çocuklarımız ve gençlerimiz yine kendilerine, vatanımıza ve milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanacaklardır. Biz de üzerimize düşenin en iyisini yaparak çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilme gayreti içerisinde olacağız. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın sahip olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde yer alan bireyler olarak yetişmeleri için olan gayretimiz artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başarılı bir eğitim dönemi dileyen Uzer'in mesajında, “Geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni eğitim ve öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadeleri de yer aldı.