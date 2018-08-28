Milletvekili Uzer’den Zafer Bayramı kutlamaası

yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında, "“Bugün, vatan aşkıyla cepheden cepheye koşturan kahraman askerlerimiz ve bütün işgal girişimlerine göğsünü siper eden fedakar milletimizle kazandığımız Kurtuluş Savaşımızın şanlı zaferinin 96. yıl dönümü. Millet olarak, ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ’un ardından 30 Ağustos’ta kazanılan başarı, istiklal mücadelemizi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu büyük zaferle topraklarımız işgalden kurtulmuş, bu zaferin temin ettiği emniyetli zemin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermemiştir. 30 Ağustos’u hatırlamak da, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu şartları altında bile vatanı uğruna verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen büyük karakterini anlamak bakımından önem taşımaktadır.

Yüce milletimiz bu büyük karakterini 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de göstermiş, tarihin sayfalarına bir destan daha yazmıştır. FETÖ terör örgütünce düzenlenen hain darbe girişiminin yaşandığı bu gecede milletimiz, karanlık güçler tarafından el uzatılan iradesine tankların üzerine çıkarak köprülere, meydanlara akın ederek sahip çıkmıştır. Bu bakımdan 15 Temmuz’un da, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine geçecek bir Milli İrade Bayramı niteliği taşıdığını düşünüyoruz" denildi. Milletvekili Uzer, mesajında, Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşı olduğunu vurgulayarak, “Büyük liderler Anadolu’ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar ve “Çanakkale Geçilmez” dediler. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır. Siyasette, diplomaside, ekonomide, ticarette güçlü olmak zorundayız. Ordumuzla, sanayi kuruluşlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi halde bize bir tek gün yaşama imkanı vermezler. En küçük zafiyet gösterdiğimizde üzerimize nasıl böyle leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını görürsünüz. Bazı gafiller sanıyor ki mesele Erdoğan, AK Parti meselesi. Hayır, mesele Türkiye meselesi.. Mesele İslam meselesidir. Onlar için Türkiye demek Müslüman demektir. Dünyada Batı ile iç içe girip özgürlüğünü koruyabilen tek ülke biziz. Bu milletin istikametinin doğru olduğunu sayısız kez gördük. Büyük Türkiye’ye ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz hain darbe girişimleri sonuç vermemiştir vermeyecektir. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun kapsayıcı bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor. Milletimizin gelecekte de iradesinden ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uzer, mesajının son bölümünde ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, tarihimiz boyunca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ‘bu vatan için toprağa düşmüş’ bütün yiğitleri minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.