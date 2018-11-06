Milletvekili Yüksel, Şehitkamil'deki hizmetleri inceledi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri yerinde inceledi ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu'ndan bilgi aldı. Milletvekili Yüksel, gezi sonrasında hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte ilçede yürütülen çalışmaları inceledi. İlçenin farklı noktalarında bulunan hizmetleri yerinde gören Milletvekili Yüksel, projelerle ilgili Başkan Fadıloğlu'ndan bilgi aldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Müslüm Yüksel; tamamlanma aşamasında olan Şehitkamil Sanat Merkezi, Şehitkamil Nikah Salonu, yapımı tamamlanan Beykent Semt Sahası ve Karacaoğlan Sosyal Tesisi ile Gaziler Mahallesi Semt Parkı'nı gezdi. Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Milletvekili Yüksel, hizmetlerin Gaziantep açısından önemini anlattı.

Hizmetler, takdire şayan hizmetler

Örnek olacak ve şehrin daha yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlayacak projeler yapıldığını ifade eden AK Parti Milletvekilli Müslüm Yüksel, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bugün Başkanımız ile birlikte yakın zamanda Şehitkamil ilçemizde tamamlanmış ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde gördük. Yapılan hizmetlerden çok memnun kaldım. Gezimize, Şehitkamil Sanat Merkezi ile başladık. ŞSM'nin şehrimize örnek olabilecek, şehrimizi daha yaşanabilir kılabilecek çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. İnşallah açılıştan sonra da nasıl bir ihtiyacın karşıladığını hep birlikte göreceğiz. Daha sonra Merveşehir Mahallesinde yapımı devam eden Şehitkamil Nikah Salonu'nu inceleme fırsatı bulduk. Onun da çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor ve inşallah yakın bir zamanda bu merkezimiz de milletimizin hizmetine sunulacaktır. O bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın nikah merasimlerinin yapılacağı çok güzel bir mekan haline getiriliyor. Yeni yapılan Karacaoğlan Sosyal Tesisini inceledik. Aynı şekilde çok güzel düşünülmüş ve mahallenin yapısı düşünülerek dizayn edilmiş bir sosyal tesis. Son olarak Beykent Semt Sahamızı inceliyoruz. Gerçekten Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler, takdire şayan hizmetlerdir. Çalışmalarından dolayı kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bizler de milletvekilleri olarak Ankara'da elimizden gelen desteği vermeye hazırız.”

Amaç; Kenti yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktaya taşımak

Hedeflerinin daha yaşanabilir bir kent oluşturarak halkın yaşam standardını yükseltmek olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

“Şehitkamil Belediyesi olarak tüm milletvekillerimizin destekleriyle bu hizmetleri yerine getirebiliyoruz. Yerelde bu hizmetleri yapabilmek için mutlaka Ankara'da sırtımızın sağlam olması lazım. Allah, tüm milletvekillerimizden ve bakanlarımızdan razı olsun. Onların vermiş olduğu desteklerle bu faaliyetleri yerine getiriyoruz. Nasıl hükümet politikalarında milletimizin hayat standardını yukarıya çıkarmak varsa, bizler de yerelde milletimizin hayat standardını yukarıya çıkarmak adına, kenti yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktaya taşımak adına gereken ihtiyaçlar çerçevesinde faaliyetler yapıyoruz. Milletvekilimize bugün, yapılan hizmetleri gösterme imkanımız oldu. Milletvekilimiz Sayın Müslüm Yüksel'e bugün bize vakit ayırıp projelerimizi gezdiği için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır, bizler de onları temsil etmeye en iyi şekilde gayret göstereceğiz.”