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29 Ağustos 2018 15:42

Milletvekili Yüksel’den Zafer Bayramı kutlaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yayımladığı mesaj ile Zafer Bayramı’nı kutladıMilletvekili Yüksel, mesajında, "30 Ağustos Zaferi milletimizin sahip olduğu üstün iradenin, güçlü birlik ve beraberliğin unutulmaz sembolüdür.

Milletvekili Yüksel’den Zafer Bayramı kutlaması

29 Ağustos 2018 15:42

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yayımladığı mesaj ile Zafer Bayramı’nı kutladı


Milletvekili Yüksel, mesajında, "30 Ağustos Zaferi milletimizin sahip olduğu üstün iradenin, güçlü birlik ve beraberliğin unutulmaz sembolüdür. Bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele; sadece tarihimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde de bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bizi bağımsızlığa kavuşturan tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.




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