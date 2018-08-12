Milletvekilleri, Şehitkamil Belediyesi’nin hizmetlerini değerlendirdi

Milletvekilleri, gezi sonrasında hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekillerine yönelik düzenlenen gezi programında ilçe genelinde yürütülen hizmetleri anlattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci’nin katıldığı program kapsamında ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları inceledi. Gezi programı, yapımı tamamlanma aşamasında olan Şehitkamil Sanat Merkezi’nin gezilmesiyle başladı. Daha sonra yapımı tamamlanan 8 Şubat Semt Parkı, Güvenevler ile Seyrantepe Mahallesinde yapımı devam eden parklar incelendi. Sonrasında ise Fıstıklık Mahallesindeki ticaret merkezi ve park, Karacaahmet, Göktürk Mahallesi ve KÜSGET bölgesi yol açma çalışmaları, Beykent bölgesinde yürütülen ve yapımı devam eden yol açma, park, futbol sahası ve yapımı tamamlanan karakol, yapımı tamamlanan yeni Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası, yapımı tamamlanan yeni Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binası, yapımı devam eden Şehitkamil Nikah Salonu, MÖP Tesisi ile E-MÖP Tesisi gezildi.

“Çağdaş çizgiyi yakaladığımızı gördük”

Çalışmaların kendisini gururlandırdığını kaydeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Bugün, gün boyunca Şehitkamil ilçemizin her bölgesini geziyoruz. Şehitkamil Belediyemiz tarafından ilçe genelinin tamamında yapılan tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını, Şehitkamil Sanat Merkezi’ni, Şehitkamil Nikah Salonu’nu, yeşil alanları, imar alanlarını fiilen yerinde gördük. Yapılan hizmetleri Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan dinledik ve yapılacak projeleri konuştuk. Bizler de milletvekilleri olarak hangi noktalarda Şehitkamil Belediyemize katkıda bulunabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Çok faydalı bir gezi oldu. Bütün Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Şehitkamil bölgesindeyiz. Bu vesileyle memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten gezdiğimiz bütün alanlarda parklarda, Şehitkamil Sanat Merkezimizde, Şehitkamil Nikah Salonumuzda ve birçok yerde gerçekten tasarımın, yenilikçiliğin Gaziantep’e yakışır bir ölçeğin olduğunu ve bugünkü çağdaş çizgiyi yakaladığımızı gördük. Tabi bu anlamda Gaziantepli bir milletvekili olarak gerçekten çok gururlandım. Gaziantep’imiz her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Bu konuda da Şehitkamil Belediyemizin bu noktada ürettikleri işlerde en iyisini yapmaya, tasarladıklarını hatta yaptıklarını görmek bizi son derece memnun etti. Ben Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerçekten Başkanımız, Şehitkamil bölgesine önemli hizmetler sunmuş”

Hizmetlerdeki tasarım ve estetik konusuna değinen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Gaziantep yaklaşık 2 milyon nüfusun üzerinde artan bir nüfusla devam ediyor. Gaziantep, hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir konumundadır. En kalabalık ve en büyük ilçelerimizden bir tanesi Şehitkamil ilçemiz. Tabi bu anlamda belediye olarak yapılan hizmetlerin aynı oranda hızlı bir şekilde ilerlediğini Başkanımız sayesinde gördük. Çok ciddi anlamda ilçe genelinde yol açma çalışmaları gerçekleşmiş durumda. Gerek İbrahimli bölgesi olsun, gerek Beylerbeyi bölgesinde olsun Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar ulaşan çok geniş bir alanda yol açma çalışmalarının olduğunu gördük. 35 metrelik, 50 metrelik köprülü kavşakların olduğu stadyum bağlantılarının olduğu çok ciddi yol açma çalışmaları var. Şehitkamil Sanat Merkezi, Gazimuhtarpaşa’nın bulunduğu alanda gerçek anlamda gençlere yönelik sosyal bir yaşam alanı sunacak. Gazimuhtarpaşa’da ana aksın üzerinde gençleri içeri çeken sosyal yaşantıyı orada destekleyen kültürel ve sanatsan faaliyetlerini, gerek müzik anlamında gerekse sanatsal anlamında çalışmalarının sergileneceği, gösterilerin yapılabileceği gençlerimize yönelik çok büyük bir alan sunulmuş. Karşıyaka bölgesinde çok ciddi anlamda kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmekte. Önemli bir yolumuz, önemli bir aksımız İpekyolu üzerinde ve onların Beylerbeyi tarafına kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni binaların yapıldığı ve bunların yapılırken de hem tasarım olarak hem mimari anlamda hem de işlevsel anlamda gerçekten önemli katkı sunacak şekilde proje çalışmalarının yapıldığı merkezler var. Tabi bunların hepsi insanların ihtiyacını karşılarken, estetiği de beraberinde getiren yine park çalışmalarıyla önemli hizmetler sunulmuş. Burada gençlerimize ve çocuklarımıza özellikle aileleriyle birlikte oturabileceği mekanlar oluşturulduğunu gördük. Başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten Başkanımız, Şehitkamil bölgesine önemli hizmetler sunmuş. Çalışmaların hepsi ayrı bir tasarım, ayrı bir incelik. Ayrı detaylarla insanların yaşam şekline cevap verecek ölçüde planlanarak bunların yapılmış olması şehrimize çok büyük katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkı sağlayacak”

Şehitkamil Sanat Merkezi’nin muhteşem bir yapı olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “AK Parti milletvekilleri olarak yerel yönetimlerimizin hizmetlerini yerinde incelemek için sahadayız. Bugün Şehitkamil Belediyemizin yaptığı çalışmalara yönelik Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibiyle birlikte yapılan çalışmaları inceledik. Şu an yeni yapılan sanat merkezini gezdik. Yapılan Şehitkamil Sanat Merkezi muhteşem bir yapı olmuş. Şehitkamil Sanat Merkezi, özellikleriyle dünya standartlarının üzerinde, çok ihtişamlı, görkemli ve işlevsel bir mekan. Gaziantep’imiz bu tür hizmetlere fazlasıyla layık. Gaziantep’imiz için farklı alanlarda da çalışmalar hızla devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanımızı, çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bu başarılı çalışma, şehrimize hizmet verecek. Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkı sağlayacak bir mekan oluşturuluyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kullanılan malzeme, konsept, inanılmaz, muhteşem”

Eserlerin en ince ayrıntılar düşünülerek oluşturulduğunu dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de, “Çok muhteşem tesisler gezdik. Çok heyecanlıyım. Şehitkamil Sanat Merkezi önünden sürekli gelip geçiyordum, bir Sanat Merkezi yapıldığından haberim vardı. Sevgili Başkanımız, bizi gezdirdi, gerçekten inanılmaz, nitelikli bir yapı ortaya çıkmış. En ince ayrıntılarına kadar her şey düşünülmüş. Ayrıca inşaat kalitesi de çok yüksek görünüyor. Çok mükemmel bir sanat merkezi Gaziantep’imize kazandırılıyor. Bundan dolayı değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantepliler burada inanılmaz keyif yaşayacaklar. Şehrimizin ihtiyacı olan sanat merkezi, yakın zaman sonra halkımıza hizmet verecek. Çok güzel bir tesis ortaya çıkmış. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz etkilendim. Gerçekten emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kullanılan malzeme, konsept, inanılmaz, muhteşem. İnşallah bu tesis hizmete girdiğinde hemşehrilerimiz çok güzel bir tesisle karşılaşacaklar. Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.