Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Gaziantep’te öğretmenlerle iftarda buluştu

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı iftar programında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geldiğimiz zaman eğitimde kendimize bir hedef koymuştuk, şimdi bu süreçte bu hedefi çoktan geride bırakmış bulunuyoruz" dedi.

Eğitim harcamalarına 2002 yılından bu yana aktarılan maddi kaynaktan bahseden Yılmaz, "Biz geldiğimizde 2002 yılından eğitim harcamalarına aktarılan kaynak 11 Milyar TL civarındaydı. Şimdilerde ise 134 Milyar TL’den fazla bir bütçeyi eğitim için ayırdık ve eğitim noktasında iktidar olurken koyduğumuz bir hedef vardı önümüzde biz bunu çoktan aştık. Bu süreçte imkanlar açısından bölgeler arasındaki farkları da çoğunlukla gidermiş olduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürüp, öğretmen sayısını arttırdık. Öğretmenlerimizin haklarında iyileştirmeler yaptık. Eğitim ihtisas raporunda yer alan ve 2014 ile 2018 kapsayan 10’nuncu kalkınma programını hedef olarak aştık. Şimdi 11’inci kalkınma planı hazırlanıyor. Orada eğitimle ilgili yine hedefler konuldu. Onlardan birisi Türkiye’nin milli gelirinden ayırdığı payı OECD ülkelerinin ayırdığı paya yaklaşması lazımdı. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay 5.2 civarında. Türkiye’de ise 1980’lerde 1.2 ayrılıyordu, şimdi biz 6.2 ayırıyoruz. Yani önümüze bir hedef konulmuş 5.2’ye yaklaş denilmiş, biz o hedefin önüne geçerek 6.2’ye ulaşmışız. Şu anda merkez hükumet bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Daha önce bu böyle değildi. Eğitime önem veriyoruz dediğimizde bunun gerekçesini delillerle sunuyoruz. Ayırdığımız bütçe kaynak eğitime ne kadar değer verildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.