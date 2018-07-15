Milli Mücadele Müzesi baba Halisdemir’i duygulandırdı

Şahinbey Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında önceki gün düzenlediği etkinliklere katılan şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde oğlunun

bal mumu heykelini görünce duygulandı.

Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni gezdiği sırada oğlunun hain General Semih Terzi’ye karşı dik duruşunu anlatan bal mumu heykelini görünce duygusal anlar yaşadı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ağırlanan baba Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunun hain generale karşı duruşunu ve komutanı ile helalleşmesini anlatan seslendirmeyi dinledi. 15 Temmuz günü şehit Ömer Halisdemir’in yaşadıklarının anlatıldığı seslendirmeyi dinleyen baba Halisdemir duygu dolu anlar yaşadı.

"Gençlerimiz vatanlarına sahip çıksın"

Oğlunun fotoğrafına uzun süre bakan Hasan Hüseyin Halisdemir, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir hizmet yaptığı için canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Oğlumun bal mumu heykelini görmek beni mutlu etti. Gençlerimiz şayet vatan, bayrak ve millet için çalışıp gönül verirlerse hiçbir ülke bize karşı duramaz. Ancak, Allah muhafaza tam tersi bir düşünceye kapılırlarsa vatanlarından, namuslarından ve canlarından olurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bir Türk dünyaya bedeldir. İşte Ömer Halisdemir bir dünyaya bedel oldu. Bu nedenle gençlerimiz başkalarının laflarına değil anne-babalarının sözünü dinleyip kitap okusunlar ve Türklüğün ne demek olduğunu bilsinler” diye konuştu.