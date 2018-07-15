Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:03

Milli Mücadele Müzesi baba Halisdemir’i duygulandırdı

Şahinbey Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında önceki gün düzenlediği etkinliklere katılan şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde oğlununbal mumu heykelini görünce duygulandı.

Milli Mücadele Müzesi baba Halisdemir’i duygulandırdı

15 Temmuz 2018 14:03

Şahinbey Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında önceki gün düzenlediği etkinliklere katılan şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde oğlunun


bal mumu heykelini görünce duygulandı.


Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni gezdiği sırada oğlunun hain General Semih Terzi’ye karşı dik duruşunu anlatan bal mumu heykelini görünce duygusal anlar yaşadı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ağırlanan baba Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunun hain generale karşı duruşunu ve komutanı ile helalleşmesini anlatan seslendirmeyi dinledi. 15 Temmuz günü şehit Ömer Halisdemir’in yaşadıklarının anlatıldığı seslendirmeyi dinleyen baba Halisdemir duygu dolu anlar yaşadı.



"Gençlerimiz vatanlarına sahip çıksın"


Oğlunun fotoğrafına uzun süre bakan Hasan Hüseyin Halisdemir, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir hizmet yaptığı için canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Oğlumun bal mumu heykelini görmek beni mutlu etti. Gençlerimiz şayet vatan, bayrak ve millet için çalışıp gönül verirlerse hiçbir ülke bize karşı duramaz. Ancak, Allah muhafaza tam tersi bir düşünceye kapılırlarsa vatanlarından, namuslarından ve canlarından olurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bir Türk dünyaya bedeldir. İşte Ömer Halisdemir bir dünyaya bedel oldu. Bu nedenle gençlerimiz başkalarının laflarına değil anne-babalarının sözünü dinleyip kitap okusunlar ve Türklüğün ne demek olduğunu bilsinler” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç