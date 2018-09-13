Milli Mücadele Müzesini 130 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in 6.317 şehit vererek ortaya koymuş olduğu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla, restore ederek hizmete sunduğu Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni açılışından bu yana 130 bin 353 kişi ziyaret etti.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olup, Dünya'ya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin kurtuluş destanı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yeniden hayat buldu. Ecdadın zor koşullar altında düşmanın teknolojik silahlarına karşı verdiği mücadele bal mumu heykeller ve ses efektleri ile profesyonel rehberler anlatımında gelecek nesillere aktarıldığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni 130 bin 353 kişi ziyaret etti.

Ömer Halisdemir unutulmadı

15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci hain General Semih Terzi'yi alnından vurması olayının da canlandırıldığı müzede, mağaranın Kurtuluş Savaşı'nın ardından sabunhane ve depo gibi gündelik yaşam alanı olarak kullanılmasına da yer veriliyor.

Uzun çalışmalar sonucunda müzeyi kentte kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Burası Gaziantep'in kuruluşunda Heyeti Merkeziye'nin kullandığı bir mekân. Kurtuluş Savaşı'nda baskınlar olduğu zaman bu tünelleri kullanarak, farklı mekânlardan çıkmak suretiyle savaşı buradan yönetmişler. Gaziantep'in kurtuluş savaşında bir çok olayları içinde barındırmış çok önemli mekanlardan birisi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” dediği yerdeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği mekanlardan birisi olan bu mekan, gençlerin tarihlerini daha net bir şekilde görüp geleceklerine yön verecekleri bir müzedir. Tarihin ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde “imkanın değil imanın galip geldiği en net bir şekilde anlatılmaktadır” dedi.