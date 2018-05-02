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02 Mayıs 2018 14:33

Milli sporcuyu bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Avrupa ikinciliği derecesi bulunan Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak’ın tenasül uzvunu keserek öldüren Kerim K.

Milli sporcuyu bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

02 Mayıs 2018 14:33

sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap’ta Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak’ın cesedinin yanında kesilmiş tenasül uzvunu da buldu. Olayın faili olduğunu belirten Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Olayda yaralanması nedeniyle Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen Kerim K., tedavisinin ardından Gaziantep Adliyesine götürüldü. Yoğun güvenlik tedbirleri arasında adliyeye çıkarılan zanlı Kerim K.’nın elinin sargılı olduğu görülürken, şahsa çelik yelek giydirildiği görüldü. Zanlının savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.




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